Информация об отключении горячей воды в Костанае

Как сообщает пресс-служба Костанайской теплокомпании, в связи с началом реализации мероприятий по подготовке тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости» ГКП «КТЭК» временно отключит подачу горячего водоснабжения в 54 жилых дома микрорайона «Западный» 22 июня до 17:00 часов по следующим адресам:

14 домов выделенных желтым — будут отключены от ГВС до 1 сентября 2020 года

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