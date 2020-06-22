USD 403.79
EUR 452.77
RUB 5.82
  1. Home
  2. Новости
  3. Информация об отключении горячей воды в Костанае

Информация об отключении горячей воды в Костанае

фото из открытых источников

COVID-2019 в Казахстане

17732 - зарегистрированно

10897 - выздоровевших

120 - летальных случаев

325(+33) - в Костанайской области

Как сообщает пресс-служба Костанайской теплокомпании, в связи с началом реализации мероприятий по подготовке тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости» ГКП «КТЭК» временно отключит подачу горячего водоснабжения в 54 жилых дома микрорайона «Западный» 22 июня до 17:00 часов по следующим адресам:

14 домов выделенных желтым — будут отключены от ГВС до 1 сентября 2020 года

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

В Костанайской области зарегистрировано 33 случая заражения коронавирусной инфекцией с симптомами
Следующая новость

Приговор вынесен организаторам игры «Покер» в Костанае — видео