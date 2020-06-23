Информация об отключении горячей воды в Костанае

Как сообщает пресс-служба Костанайской теплокомпании, в связи с началом реализации мероприятий по подготовке тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости» ГКП «КТЭК» временно ограничит подачу горячего водоснабжения в 24 жилых дома.

с 23 до 26 июня 2020 года горячей воды не будет по следующим адресам:

улица Мауленова 6, 8, 10, 10/1, 10А, 18, 18/1, 18/3, 22, 30Б, 33/7, 35;

переулок Уральский 4, 6, 6/1, 8, 10;

улица Уральская 2, 2А, 4, 4/1, 6, 8, 23.

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