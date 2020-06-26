156 домов. Информация об отключении горячей воды в Костанае

Информацию об отключении электроэнергии в Костанае распространила пресс-служба КТЭК.

«Уважаемые потребители в связи с подготовкой к отопительному периоду, а также в рамках реализации государственной программы «Дорожная карта занятости» началась реконструкция тепломагистрали ТМ-14. Будет произведена замена теплосети протяженностью около 1 км.трубы диаметром 500мм. В зону отключения попадают 156 жилых домов с 29 июня до 1 сентября 2020 года. В случае досрочного завершения ремонтных работ на отдельных участках тепломагистрали будет поэтапная подача ГВС в жилые дома. Жителям приносим извинения за временные неудобства. С уважением, ваша тепловая компания!», — говорится в сообщении.

Также указан список домов, где будет отключена горячая вода.

ВУ 14-18 17 Абая, 36, 36/1, 38, 40/1, 42/1, 44/1, 50, 52, 54, 54А, Джамбула, 89, 89/3, 91, 93, 95, Маяковского,104/1, 104/2

ВУ 14-15 3 Баймагамбетова, 4А, 8, Гвардейская, 9А

ВУ14-13А 1 Абая, 33/1

18-03прямо 23 Баумана, 12, Гагарина, 14, 15, 17, 18, 18Б,19, 21, 23,

Садовая, 49, 51,71,71А, 73, 75/10, 98, 100 «А», «Г», «Д», «Е», «К», 100/2

14-12 4 Абая 28/3, 28/4, «Наурыз», 6А, 6Б

ВУ 14-10 20 В.Интернационалистов, 1/1, 2, 2/1, 2А, 5, Маяковского,101, 101/1, «Наурыз», 1, 1Б, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 6В, 7, 8, 9

16-02 7 9-6, 9-7, 9-7/1, 9-8, 9-9, 9-10, 9-14

16-05л. 11 8-1А, 8-2, 8-3, 8-3Б, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9, 8-19/1

16-03л. 9 9-1, 9-1Б, 9-1В, 9-2, 9-3, 9-4, 9-4А, 9-5, 9-5А

16-03п. 9 Баймагамбетова, 3А, 3Б, 3Д, В.Интернационалистов, 10, 12, 14, 16, Садовая, 79, 81.

16-06л. 1 8-1

16-07 9 8-11, 8-12, 8-13, 8-14, 8-16, 8-17, 8-18, 8-19, 8-22

16-09а 2 8-14А, 8-15

16-10 13 7-8А, 7-11, 7-11А, 7-12, 7-14, 7-15, 7-16, 7-17, 7-17Б, 7-17Б-1корп., 7-21, 7-25, Арыстанбекова, 6

16-10а 1 7-13

ВУ1 ТМ19 2 В.Интернационалистов, 24, Карбышева, 55

19-01л. 1 Карбышева, 47

19-01п. 2 Карбышева, 51, 53

ВУ2 ТМ19 1 Карбышева, 49

ВУ3 ТМ19 1 Карбышева, 45

ВУ4 ТМ19 13 Баумана, 2А, Зеленая, 24, 25, 26, 27, 28, Спортивная, 8, 10

12, 29, Центральная, 11, Штабная, 13, 16

ТК-5 ТМ19 4 Карбышева, 43, 43Б, 43В, Гагарина, 35

ВУ 14-09 2 Абая, 25, 27

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