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Информация об отключении горячей воды в Костанае

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ГКП «КТЭК» информирует об отключении горячего водоснабжения в Костанае. Всего 3 дома.

В связи со  строительством общежития медколледжа подрядной организацией ТОО «Соколовскрудстрой» сегодня запланирован перенос теплотрассы. По данной причине  без горячего водоснабжения до 17:00 останутся три дома по:

улице Баймагамбетова,183;

улице Гоголя, 92;

улице Толстого, 67.

 

 

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