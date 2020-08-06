Информация об отключении горячей воды в Костанае

ГКП «КТЭК» информирует об отключении горячего водоснабжения в Костанае. Всего 3 дома.

В связи со строительством общежития медколледжа подрядной организацией ТОО «Соколовскрудстрой» сегодня запланирован перенос теплотрассы. По данной причине без горячего водоснабжения до 17:00 останутся три дома по:

улице Баймагамбетова,183;

улице Гоголя, 92;

улице Толстого, 67.

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