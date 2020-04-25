Информация об отключении горячей воды в Костанае

ГКП «КТЭК» информирует о том, что в связи с проведением капитального ремонта тепломагистрали по пр. Абая, временно в период с 27.04.2020г. по 30.04.2020г. будет ограничена подача горячего водоснабжения нашим потребителям, по следующим адресам:

ул. Баймагамбетова 4a, 8;

ул. Гвардейская 9а;

пр. Абая 39a, 36, 36/1, 38, 40/1, 42/1, 44/1, 50,52, 54, 54a;

ул. Джамбула 89, 89/3, 91, 93, 95;

ул. Маяковского 104/1, 104/2.

Администрация ГКП «КТЭК» приносит свои извинения за временные неудобства.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.