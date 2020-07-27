Информация об отключении холодной воды в Костанае

Уважаемые потребители! ГКП «Костанай-Су» сообщает, что 28 июля с 09:00 до 22:00 часов будут проводится плановые работы подрядной организацией ТОО «Астанаинжкомстрой» по переключению Индустриального водовода Д-700 мм.

В связи с этим будет прекращена подача питьевой воды по следующим адресам:

Жилые дома:

5 мкр;

6 мкр;

7 мкр;

8 мкр;

9 мкр;

В. Интернационалистов 18, 18А, 20, 20Б, 20В, 20/5, 20/4, 24, 26,26А/1, 28;

Карбышева 55, 53, 51 ,49, 47, 47Б, 45, 45/3,45/2,43,43В, 43Б, 81, 83Б, 83б/1, 85, 85/1, 85/2, 91, 95А, 99/1, 99, 101, 103, 109, 113, 119, 121, 147, 129, 127, 123, 34, 44, 36, 38/2, 40Б, 36/4, 54, 44/5, 44/4А, 44/8А, 44/1, 44/7, 44/8, 44/4, 44/9, 44/19, 42, 46,3 48, 50В, 50Г, 50, 26а,18А, 16А, 16, 14/1, 14;

Социальные объекты:

ул. Абая 11 КЮИ;

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причиненные неудобства.

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