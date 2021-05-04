Информация об отключении холодной воды в Костанае

Информацию о проведении работ распространила пресс-служба ГКП «Костанай-Су».

В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу 7 микрорайон дом 13, по ул. Карбышева в границах ул. Волынова до ул. Чкалова,будет прекращена подача питьевой воды 6 мая с 9-00 часов до 23-00 часов по следующим адресам:

Жилые дома:

7 мкр. д.13,12,9,9в,6

Соц. Объекты:

Гостиница «Ала-Тау» — ул. Карбышева 101

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.

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