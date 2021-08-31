Информация об отключении холодной воды в Костанае

В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу 5 мкр дом 1, будет прекращена подача питьевой воды 2 сентября с 9-00 часов до 20-00 часов по следующим адресам:

Жилые дома:

5 мкр дом №1, 3, 5, 7, 9

Соц. объекты:

Баня «Рахат» пр. Абая 2п

Кафе «Лиана» 5 мкр дом 5а

Продуктовый магазин 5 мкр дом 3а

Организации по следующим адресам:

ул. Карбышева 40, 40б, 42/3, 44/5, 44/1а, 44/1б, 44б/1, 44/2, 44/4а, 44/8а, 44/6, 44/7, 44/4, 42, 44б, 44, 50а, 50, 46, 48, 48а, 50б, 50г

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.

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