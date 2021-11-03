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Информация об отключении холодной воды в Костанае

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Информацию об отключении холодной воды распространила пресс-служба ГКП «Костанай-Су».

В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу ул. Мауленова 10, в границах ул.Майлина – ул.Дощанова, ул. Мауленова 33, будет прекращена подача питьевой воды 03 ноября 2021 года с 07-00 часов до 23-00 часов по следующим адресам:

Жилые дома:

  • ул.Дощанова,133а, 133б, 135, 137, 135а, 135/1, 135/4, 135/6, 135/8, 137/3, 137/1, 135/12
  • ул.Мауленова,10/7, 10/5, 10/3, 10/1, 10, 8, 6, 4, 2, 10а, 17, 19, 18, 18/1, 18/3, 20, 22, 30а, 30б
  • ул. Уральская 2, 4, 6, 8, 4/1, 26, 37, 37/1
  • пер. Уральский 6, 6/1, 4, 8, 10
  • мкрн Аэропорт

    Частный жилой сектор:

  • Ул. Полевая
  • Ул. Мауленова

    Соц. объекты:

  • «Костанай Полиграфия» ул. Мауленова 16
  • Поликлиника «Жемчужина» ул. Уральская 14
  • Столовая ул. Полевая 7
  • Магазин «Балык» ул. Мауленова 10а
  • Средняя школа №29 ул. Герасимова 4
  • Частные предприятия по ул. Уральская
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