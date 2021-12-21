Информация об отключении холодной воды в Костанае

Информацию об отключении холодной воды распространила пресс-служба предприятия.

В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода на по ул. Гоголя 85 «А» в границах улиц Баймагамбетова до ул. Алтынсарина по ул. Гоголя, будет прекращена подача питьевой воды 23 декабря 2021 года с 9.00 часов до 17.00 часов по следующим адресам:

Жилые дома:

Ул. Гоголя 85, 87

Соц. объекты:

ТРЦ «Казахско-Французский центр» по ул. Гоголя 85 «А»

ДКНБ по Костанайской области по ул. Гоголя 77

Кинотеатр «Казахстан» по ул. Гоголя 74

Кафе «BlackandWhite» поул. Байтурсынова 45 «А»

Школа детского творчества по ул. Алтынсарина 109​

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.

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