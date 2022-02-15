Информация об отключении холодной воды в Костанае

Информацию об отключении холодной воды распространила пресс-служба ГКП.

В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу ул. Амангельды в границах улиц Касымканова и Дулатова, будет прекращена подача питьевой воды 17 февраля 2022 года с 09-00 часов до 18-00 часов по следующим адресам:

Жилые дома:

ул. Тәуелсіздік 70

ул. Амангельды 72, 77, 79

ул. Алтынсарина 72, 117а, 119, 119/1, 121, 124, 128, 132

ул. Дулатова 68, 68а

ул. Пушкина 65, 68, 68а, 69

ул. Касымканова 78, 99

Соц. объекты:

СШ №2 по ул. Дулатова 72

Страховая компания «Евразия» по ул. Дулатова 90

Ресторан «Дары леса» по ул. Амангельды 134

ТД «Азия» по ул. Амангельды 134а

ТД «ЕвроЦентр» по ул. Алтынсарина 136

ТД «ГУМ» по ул. Алтынсарина 134

Аптека «Забота» по ул. Алтынсарина 72/1

КазТрансГаз Аймак по ул. Алтынсарина 130

АТФ Банк по ул. Амангельды 123

Евразийский банк по ул. Дулатова 70

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.

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