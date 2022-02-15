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Информация об отключении холодной воды в Костанае

.mr-info.ru

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Информацию об отключении холодной воды распространила пресс-служба ГКП.

В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу ул. Амангельды в границах улиц Касымканова и Дулатова, будет прекращена подача питьевой воды 17 февраля 2022 года с 09-00 часов до 18-00 часов по следующим адресам:

Жилые дома:

ул. Тәуелсіздік 70
ул. Амангельды 72, 77, 79
ул. Алтынсарина 72, 117а, 119, 119/1, 121, 124, 128, 132
ул. Дулатова 68, 68а
ул. Пушкина 65, 68, 68а, 69
ул. Касымканова 78, 99

Соц. объекты:

СШ №2 по ул. Дулатова 72
Страховая компания «Евразия» по ул. Дулатова 90
Ресторан «Дары леса» по ул. Амангельды 134
ТД «Азия» по ул. Амангельды 134а
ТД «ЕвроЦентр» по ул. Алтынсарина 136
ТД «ГУМ» по ул. Алтынсарина 134
Аптека «Забота» по ул. Алтынсарина 72/1
КазТрансГаз Аймак по ул. Алтынсарина 130
АТФ Банк по ул. Амангельды 123
Евразийский банк по ул. Дулатова 70

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.

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