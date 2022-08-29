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Информация об отключении холодной воды в Костанае

Информация об отключении холодной воды в Костанае.

В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу: ул. Касымканова 10, будет прекращена подача питьевой воды 31 августа 2022 года с 9-00 часов до 20-00 часов, по следующим адресам:

Жилые дома:
ул. Алтынсарина: 106, 108.
ул. Касымканова: 25, 16.
ул. Гоголя: 63, 64, 65, 67, 151.

Соц объекты:
Ясли сад № 61: ул. Павлова 43.
Гимназия им. С. Мауленова: ул. Алтынсарина 112.
Городская прокуратура: ул. Толстого 57.
Здание «Аманат»: ул. Гоголя 70.
ТД «Дастархан»: ул. Гоголя 66.
Отдел занятости: ул. Касымканова 36.

Организации по следующим адресам:
ул. Павлова: 50.
ул. Касымканова: 30, 34, 39.

Частный жилой сектор:
Ул. Павлова: 48.

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.

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