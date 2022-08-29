Информация об отключении холодной воды в Костанае.

В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу: ул. Касымканова 10, будет прекращена подача питьевой воды 31 августа 2022 года с 9-00 часов до 20-00 часов, по следующим адресам:

Жилые дома:

ул. Алтынсарина: 106, 108.

ул. Касымканова: 25, 16.

ул. Гоголя: 63, 64, 65, 67, 151.

Соц объекты:

Ясли сад № 61: ул. Павлова 43.

Гимназия им. С. Мауленова: ул. Алтынсарина 112.

Городская прокуратура: ул. Толстого 57.

Здание «Аманат»: ул. Гоголя 70.

ТД «Дастархан»: ул. Гоголя 66.

Отдел занятости: ул. Касымканова 36.

Организации по следующим адресам:

ул. Павлова: 50.

ул. Касымканова: 30, 34, 39.

Частный жилой сектор:

Ул. Павлова: 48.

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.