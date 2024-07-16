Информация об отключении холодной воды в Костанае

Информацию об отключении холодной воды в Костанае распространила пресс-служба ГКП «Костанай-Су».

В связи с аварийно-восстановительными работами по адресу пр. Абая 38, будет прекращена подача питьевой воды 16.07.2024 года с 09:00 до 00:00 16.07.2024 года по следующим адресам:

Жилые дома:

Абая 28/3, 28/4, 28/3а, 36, 36/1, 38, 39а, 40/1, 42/1, 44/1, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 58, 60, 61/6, 61/8, 62, мкрн Наурыз 6Б, 6В, ул. Джамбула 72/3, 72/5, 72/7, 72а, 74/1, 74/3, 76, 76/1, 76/2, 76/4, 76а, 78/2, 78/4, 80, 82, 87/1, 89, 89/3, 91, 93, 95, 97, ул. Хакимжановой 1, 3, 5, 5/1, 7, ул. Маяковского 104/1, 104/2, 104/3, 104/4

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