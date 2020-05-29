Информация об отключении холодной воды в Костанае

COVID-2019 в Казахстане
9932 - зарегистрированно
4900 - выздоровевших
37 - летальных случаев
136 - в Костанайской области
ГКП «Костанай-Су» информирует о том, что в связи с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения будет прекращена подача питьевой воды
2 июня с 09:00 часов до 22:00 часов по следующим адресам:
— Баймагамбетова,169,179.
— Павлова,70,108.
Социальный объект:
— Павлова,72 (музыкальная школа)
— частный сектор по ул. Павлова в границах ул. Баймагамбетова до ул.Чехова.
ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.
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