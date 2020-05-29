USD 412.55
EUR 454.18
RUB 5.81
  1. Home
  2. Общество
  3. Информация об отключении холодной воды в Костанае

Информация об отключении холодной воды в Костанае

COVID-2019 в Казахстане

9932 - зарегистрированно

4900 - выздоровевших

37 - летальных случаев

136 - в Костанайской области

ГКП «Костанай-Су» информирует о том, что в связи с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения будет прекращена подача питьевой воды

2 июня с 09:00 часов до 22:00 часов по следующим адресам:

— Баймагамбетова,169,179.
— Павлова,70,108.

Социальный объект:

— Павлова,72 (музыкальная школа)
— частный сектор по ул. Павлова в границах ул. Баймагамбетова до ул.Чехова.

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Нарушения выявили в детской деревне семейного типа «Жануя» в Костанае
Следующая новость

Горячее водоснабжение уже возвращается в дома костанайцев