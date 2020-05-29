Информация об отключении холодной воды в Костанае

ГКП «Костанай-Су» информирует о том, что в связи с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения будет прекращена подача питьевой воды

2 июня с 09:00 часов до 22:00 часов по следующим адресам:

— Баймагамбетова,169,179.

— Павлова,70,108.

Социальный объект:

— Павлова,72 (музыкальная школа)

— частный сектор по ул. Павлова в границах ул. Баймагамбетова до ул.Чехова.

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.

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