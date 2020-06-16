Информация об отключении холодной воды в Костанае

Информацию об отключении холодной воды распространила пресс-служба ГКП «Костанай-Су».

В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода на транзите по ул. Баймагамбетова в границах от очистных сооружений до ул. Баймагамбетова дом 30 будет прекращена подача питьевой воды 19.06.2020 года с 09-00 часов до 22-00 часов по следующим адресам:

Жилые дома:

Баймагамбетова 1, 1А, 3/2, 3/3, 3/4, 3/1, 2, 2А, 4А, 6А, 6/3, 6/5, 6/1, 8А, 30;

Баумана 3, 1А.

Социальные объекты:

ул. Абая 37 (Спортивный зал Fitnation)

ул.Алтынсарина 1/1 (Принмастер Костанай)

ул.Баймагамбетова,4А ( детский дом «Дельфин»)

ул.Баймагамбетова,2А (Синагога)

ул.Баймагамбетова,1 (строительный колледж)

ул.Баймагамбетова,8Б ( икс-клуб София)

ул.Баймагамбетова,6Б (баня Олимп)

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причиненные неудобства.

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