Информация об отключении холодной воды в Костанае

В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Арыстанбекова в границах от ул. Чкалова до ул. Арыстанбекова- Абая будет прекращена подача питьевой воды 1 июля с 09-00 часов до 19-00 часов по следующим адресам:

Жилые дома:

ул. Арыстанбекова 7, 3/8, 3/3, 3/10, 5, 5А 3, 1, 3/1, 3/2, 5/7, 11/2, 15А, 22, 9А, 8А, 15, 17, 19, 16А, 13, 13А, 15/2, 14, 11, 12, 19/2;6

5 мкр 1, 3, 5, 7, 9, 1А, 3Б, 11, 15, 13;21

7 мкр 17А, 17Б, 21;25

ул. Абая,9,9/1

6 мкр. – частный сектор

Социальные объекты:

ул. Арыстанбекова 23 (Римско-католический приход Успения Богородицы), баня «Дарай» , АЗС «Промбаза 7» ;

7 мкр 19 (маг.«Березка»);

ул.Абая,11 КЮИ

ул.Карбышева,42В,44,44/7,48

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причиненные неудобствами.

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