Информация об отключении холодной воды в Костанае

Информацию о слабом давлении и отсутствии холодного водоснабжения в Костанае сообщили в пресс-службе ГКП «Костанай-Су»
14 июля 2020 года с 09:00 до 22:00 часов будут проводится плановые работы подрядной организацией ТОО «Астанаинжкомстрой» по переключению Индустриального водовода Д-700 мм.В связи с этим будет слабое давление и отсутствие холодного водоснабжения на верхних этажах многоэтажных жилых домов по следующим адресам:
Жилые дома:
- 5 мкр;
- 6 мкр;
- 7 мкр;
- 8 мкр;
- 9 мкр;
- ул. Абая 1, 9, 9/1;
- мкр. Аэропорт;
- мкр. Западный;
- мкр Северо-Западный;
- 2-й Костанай;
- ул. Уральская;
- По ул. Садовая в границах ул.В. Интернационалистов до ул. Гагарина.
Социальные объекты:
- ул. Садовая 102 «Ясли-сад №16»;
- ул. Абая 11 КЮИ;
- ул. Гагарина 15 «Казпочта».
ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причиненные неудобства.
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