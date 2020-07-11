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Информация об отключении холодной воды в Костанае

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Информацию о слабом давлении и отсутствии холодного водоснабжения в Костанае сообщили в пресс-службе ГКП «Костанай-Су»

14 июля 2020 года с 09:00 до 22:00 часов будут проводится плановые работы подрядной организацией ТОО «Астанаинжкомстрой» по переключению Индустриального водовода Д-700 мм.В связи с этим будет слабое давление и отсутствие холодного водоснабжения на верхних этажах многоэтажных жилых домов по следующим адресам:

Жилые дома:

  • 5 мкр;
  • 6 мкр;
  • 7 мкр;
  • 8 мкр;
  • 9 мкр;
  • ул. Абая 1, 9, 9/1;
  • мкр. Аэропорт;
  • мкр. Западный;
  • мкр Северо-Западный;
  • 2-й Костанай;
  • ул. Уральская;
  • По ул. Садовая в границах ул.В. Интернационалистов до ул. Гагарина.

Социальные объекты:

  • ул. Садовая 102 «Ясли-сад №16»;
  • ул. Абая 11 КЮИ;
  • ул. Гагарина 15 «Казпочта».

ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причиненные неудобства.

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