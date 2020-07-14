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Информация об отключении холодной воды в Костанае

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Внимание! В связи с завершением работы на сетях водопровода по ул. Арыстанбекова в границах от ул. Чкалова до ул. Арыстанбекова — пр. Абая будет прекращена подача питьевой воды 15 июля 2020 года с 09-00 часов до 23-00 часов по следующим адресам:

Жилые дома:
ул. Арыстанбекова 7, 3/8, 3/3, 3/10, 5, 5А 3, 1, 3/1, 3/2, 5/7, 11/2, 15А, 22, 9А, 8А, 15, 17, 19, 16А, 13, 13А, 15/2, 14, 11, 12, 19/2;
5 мкр 1, 3, 5, 7, 9, 1А, 3Б, 11, 15, 13, 21;
7 мкр 17А, 17Б, 21, 25;
пр. Абая 9, 9/1;
6 мкр – частный сектор.

Социальные объекты:

6 мкр 55 детский сад «Маленькая страна»;
7 мкр 19 (маг.«Березка»);
ул. Арыстанбекова 19 баня «Дарай»;
ул. Арыстанбекова 23 (Римско-католический приход Успения Богородицы);
ул. Арыстанбекова 27 АЗС «Промбаза 7» ;
ул. Абая 11 КЮИ;
ул. Карбышева 42В, 44, 44/7, 48.

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причиненные неудобствами.

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