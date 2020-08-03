Информация об отключении холодной воды

В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по улице Баймагамбетова — пересечение улицы Победа будет прекращена подача питьевой воды 4 августа с 09.00 часов до 23.00 часов по следующим адресам:
Жилые дома:
-Частный сектор по ул.Козыбаева в границах от ул. Лермонтова до ул. Победы
-ул.Козыбаева 153;
-ул.Победы 45, 47, 52, 60, 64;
ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
92662 - зарегистрированно
62511 - выздоровевших
1058 - летальных случаев
2796 - в Костанайской области