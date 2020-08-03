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Информация об отключении холодной воды

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В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по улице Баймагамбетова — пересечение улицы Победа будет прекращена подача питьевой воды 4 августа с 09.00 часов до 23.00 часов по следующим адресам:

Жилые дома:

-Частный сектор по ул.Козыбаева в границах от ул. Лермонтова до ул. Победы
-ул.Козыбаева 153;
-ул.Победы 45, 47, 52, 60, 64;

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.

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