Информация об отключении электричества в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с 20 по 22 апреля с отключением потребителей частного сектора и спальных районов

С 20 по 27 апреля — 10:00 до 17:00 — детский сад «Маленькая страна». Частный сектор: ул. Шевченко 32-50, 46/2,48/1-48/10, ул. Пролетарская 27-46, пр. Абая 232-240, ул. Каирбекова 133-175, пр. Назарбаева 29-35, ул. 5 Апреля 138-173, 156/2-156/10,158/1-158/3, район Складской

20 апреля 10:00 до 17:00 — ТОО «Калкан», ТД «Адал», ТОО «АБЗ», ТОО «Сапсан-Кост», ИП Паненко.

20 и 21 апреля 10:00 до 18:00 — ясли-сад № 6. Спальный сектор: 4 мкр. 4 д. 1,2

Дачи КСК 21 апреля 10:00 до 18:00

ГЭК -20 «Спартак», дачи «Текстильщик-2», детский сад «Академия радости».

22 апреля 10:00 до 19:00 — ТОО «Агромельпром», ИП Казиева, ИП Алембаев, ТОО «Стройстиль», ТД «DWT».

22 апреля 10:30 до 18:00 — ТОО «СТС-бетон», ТОО «Евразия-фудс», ТОО «Урал LTD» ТОО «ХлебСнаб», ИП Аветисян, ИП Богдевич. Частный сектор: ул. Пикетная, ул. Мостовая, ул. Сарбайская, ул. Линейная.

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