Информация об отключении электричества в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 5 по 9 августа

с 1 по 3 августа 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Байтурсынова 140-162, ул. Пролетарская 61-108, ул. Дулатова 127-181, пр. Назарбаева 74-95, ул. Алтынсарина 137-149.

5 августа 10:00 до 18:00 — кафе «Меруерт», ТОО «Казавтоматика», ТОО «Жол Алтын», ТОО «Дудар», ТОО «Коснар», ТОО «Ван», ТОО «Казак Ет», ТОО «Агро Статус», ТОО «Пласт-Окно», ТОО «Надежда», ИП Солопов, ИП Киселев, ИП Науменко, ИП Сакенова, СТО «АманЖол», гостиница «Мираж».

6 августа 10:00 до 19:00 — ГУВД, госпиталь по ул. Пушкина 35,детский сад по ул. Пушкина 29/2, магазин «Виолетта», «Береке Банк» по пр. Абая 170. Спальный сектор: Пушкина 39.

9 августа 10:00 до 19:00 — Реабилитационный центр по ул. Гоголя 11, магазин «Добрый», «Евротех», ТОО «Артромед», ИП Пушкарев, сауна «Спайс», химчистка № 1, ГЭК -5.

Спальный сектор: ул. Толстого 25,27, пр. Аль-Фараби 5,7.

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