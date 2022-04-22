Информация об отключении электричества в выходные и на следующей неделе

План работ костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с 23 по 29 апреля с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

23 апреля 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Сьянова 20-47, пр. Аль-фараби 17.

с 25 апреля по 5 мая 10:00 до 17:00 — детский сад «Маленькая страна». Частный сектор: ул. Каирбекова 129-175, пр. Назарбаева 55-57, ул. 5 Апреля 138-173, 156/2-156/10,158/1-158/3, ул. Касымханова 122-161, ул. Пролетарская 48-70, пр. Абая 205-233.

25 апреля 10:00 до 18:00 — ТОО «Агромельпром», ИП Казиева, ТОО «Стройстиль», ТД «DWT».

26 апреля 10:00 до 18:00- ОО «Кооператор» по ул. Касымканова 41, развлекательный центр «Кукуруза», магазин «Гросс». Магазины и торговые точки в районе Сити-Центра.

29 апреля 10:00 до 18:00 — школа № 18, детский сад «Болашак», магазин «Элита», «Мясная лавка», «Жоламан». Спальный сектор: ул. Баймагамбетова 30 б, ул. Алтынсарина 1/1.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.