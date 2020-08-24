Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети с 24 по 28 августа с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

24 августа 2020 года с 10:00 до 18:00

«Департамент пограничной службы» по ул. Шевченко 64,

магазин «Мега» — промышленная сторона,

ТД «Арзан»,

ТД «Победа»,

ТД «Казына»,

ИП Соломаха,

кафе «Ладога»,

центральный рынок — нижняя оптовка.

Жилой массив п. Амангельды, 25 августа 2020 года с 10:00 до 18:00

ИП Ким,

ИП Кравченко,

магазин «Зарина»,

магазин «Гранит»,

школа № 30.

Частный сектор:

ул. Зеленая 1-20,

ул. Геологическая 2-25,

ул. Набережная 1-19,

ул. Степная 1-13,

ул. Речная 1-36,

ул. 2 Речная 5-72,

ул. Школьная 1-32,

ул. Северная 3-17,

ул. Абая 2-7,

ул. Энергетиков 11-32, 41/1-41/5,27/2- 27/12,29/1-29/13,

ул. Рудненская 2-20,

ул. Целинная 22-26,

ул. Мира 1-9,

ул. Тухачевского 8-18,

ул. Иноземцева 3-33,

ул. Кравцова 2-20,

ул. Миляева 2-39.

28 августа 2020 года с 10:00 до 18:00

Школа № 24,

магазин «Олимп»,

ТО «Аудит-мечта»,

кафе «Рататуй»,

магазин «Заман».

Спальный сектор:

ул. Павлова 58, 60а, 60/1, 61, 62, 63,

Алтынсарина 105.

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