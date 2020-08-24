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Информация об отключении электроэнергии в Костанае

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План работ Костанайской Горэлектросети с 24 по 28 августа с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

24 августа 2020 года с 10:00 до 18:00

  • «Департамент пограничной службы» по ул. Шевченко 64,
  • магазин «Мега» — промышленная сторона,
  • ТД «Арзан»,
  • ТД «Победа»,
  • ТД «Казына»,
  • ИП Соломаха,
  • кафе «Ладога»,
  • центральный рынок — нижняя оптовка.

Жилой массив п. Амангельды, 25 августа 2020 года с 10:00 до 18:00

  • ИП Ким,
  • ИП Кравченко,
  • магазин «Зарина»,
  • магазин «Гранит»,
  • школа № 30.

Частный сектор:

  • ул. Зеленая 1-20,
  • ул. Геологическая 2-25,
  • ул. Набережная 1-19,
  • ул. Степная 1-13,
  • ул. Речная 1-36,
  • ул. 2 Речная 5-72,
  • ул. Школьная 1-32,
  • ул. Северная 3-17,
  • ул. Абая 2-7,
  • ул. Энергетиков 11-32, 41/1-41/5,27/2- 27/12,29/1-29/13,
  • ул. Рудненская 2-20,
  • ул. Целинная 22-26,
  • ул. Мира 1-9,
  • ул. Тухачевского 8-18,
  • ул. Иноземцева 3-33,
  • ул. Кравцова 2-20,
  • ул. Миляева 2-39.

28 августа 2020 года с 10:00 до 18:00

  • Школа № 24,
  • магазин «Олимп»,
  • ТО «Аудит-мечта»,
  • кафе «Рататуй»,
  • магазин «Заман».

Спальный сектор:

  • ул. Павлова 58, 60а, 60/1, 61, 62, 63,
  • Алтынсарина 105.

 

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