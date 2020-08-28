Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети с 1 по 4 сентября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.
1 сентября с 10:00 до 16:00 часов
- Детский сад «Белоснежка»,
- ГЭК «Пилот»,
- «Рубин»,
- ТД «Сара»,
- АЗС»Трудовая»,
- АЗС «Гелиос №6»
Спальный сектор:
- ул. Карбышева 43 б, 43в, 45.
1 сентября с 10:00 до 18:00 часов
- ТОО «Риян»,
- ТОО «Элифф»,
- ДЮСШ,
- Облохотобщество,
- Управление образования,
- Департамент естественных монополий,
- Департамент казначейства,
- Департамент гос. доходов.
2 и 3 сентября с 10:00 до 18:00 часов
- КГУ «Костанайский центр оказания специальных социальных услуг» по ул.Волынова, 1,
- магазин «Раузет» по ул. Волынова, 5,
- магазин «Мечта» по ул.Ворошилова, 54,
- стоматология по ул. Ворошилова,54,
- аптека № 79,
- магазин«Славянка» по ул. Ворошилова, 60.
Спальный сектор:
- ул. Волынова 3,5,7,
- пр. Абая 14,
- ул. Ворошилова 9,9/1, 50,52,54,60.
4 сентября с 10:00 до 18:00 часов
Частный сектор:
- ул. Тепличная 1-11,4а,46, 4в,4г,4д,4к,7а,7б,9/1,
- ул. Парковая 13-37, 37б,37a,35/1.
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