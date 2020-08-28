USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Информация об отключении электроэнергии в Костанае

Информация об отключении электроэнергии в Костанае

Vinkmag ad

План работ Костанайской Горэлектросети с 1 по 4 сентября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

1 сентября с 10:00 до 16:00 часов

  • Детский сад «Белоснежка»,
  • ГЭК «Пилот»,
  • «Рубин»,
  • ТД «Сара»,
  • АЗС»Трудовая»,
  • АЗС «Гелиос №6»

Спальный сектор:

  • ул. Карбышева 43 б, 43в, 45.

1 сентября с 10:00 до 18:00 часов

  • ТОО «Риян»,
  • ТОО «Элифф»,
  • ДЮСШ,
  • Облохотобщество,
  • Управление образования,
  • Департамент естественных монополий,
  • Департамент казначейства,
  • Департамент гос. доходов.

2 и 3 сентября  с 10:00 до 18:00 часов

  • КГУ «Костанайский центр оказания специальных социальных услуг» по ул.Волынова, 1,
  • магазин «Раузет» по ул. Волынова, 5,
  • магазин «Мечта» по ул.Ворошилова, 54,
  • стоматология по ул. Ворошилова,54,
  • аптека № 79,
  • магазин«Славянка» по ул. Ворошилова, 60.

Спальный сектор:

  • ул. Волынова 3,5,7,
  • пр. Абая 14,
  • ул. Ворошилова 9,9/1, 50,52,54,60.

4 сентября  с 10:00 до 18:00 часов

Частный сектор:

  • ул. Тепличная 1-11,4а,46, 4в,4г,4д,4к,7а,7б,9/1,
  • ул. Парковая 13-37, 37б,37a,35/1.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

105408 - зарегистрированно

95253 - выздоровевших

1523 - летальных случаев

3383 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Трех человек спасли и 25 эвакуировали при пожаре в Рудном
Следующая новость

Изменить график работы костанайских ТРЦ просят предприниматели