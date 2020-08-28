Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети с 1 по 4 сентября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

1 сентября с 10:00 до 16:00 часов

Детский сад «Белоснежка»,

ГЭК «Пилот»,

«Рубин»,

ТД «Сара»,

АЗС»Трудовая»,

АЗС «Гелиос №6»

Спальный сектор:

ул. Карбышева 43 б, 43в, 45.

1 сентября с 10:00 до 18:00 часов

ТОО «Риян»,

ТОО «Элифф»,

ДЮСШ,

Облохотобщество,

Управление образования,

Департамент естественных монополий,

Департамент казначейства,

Департамент гос. доходов.

2 и 3 сентября с 10:00 до 18:00 часов

КГУ «Костанайский центр оказания специальных социальных услуг» по ул.Волынова, 1,

магазин «Раузет» по ул. Волынова, 5,

магазин «Мечта» по ул.Ворошилова, 54,

стоматология по ул. Ворошилова,54,

аптека № 79,

магазин«Славянка» по ул. Ворошилова, 60.

Спальный сектор:

ул. Волынова 3,5,7,

пр. Абая 14,

ул. Ворошилова 9,9/1, 50,52,54,60.

4 сентября с 10:00 до 18:00 часов

Частный сектор:

ул. Тепличная 1-11,4а,46, 4в,4г,4д,4к,7а,7б,9/1,

ул. Парковая 13-37, 37б,37a,35/1.

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