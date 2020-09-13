Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети с 14 по 18 сентября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.
14 сентября с 14:00 до 17:00 часов
- Казгидромет по ул, Дощанова, 43
- клиника «Крокус» по ул. Дощанова, 19
Частный сектор:
- ул. Дощанова,16-66
- ул. Байтурсынова, 2-18
- ул. Журавлевой,5-24
- ул. Дулатова, 3-15.
14 и 15 сентября с 10:00 до 19:00 часов
- магазин «ситцевый край» по ул. Урицкого, 19/4
- магазин «Арзан», «Тамерлан»
Частный сектор:
- ул. Пушкина,181, 183,185,
- ул. Урицкого, 9.
15 сентября с 10:00 до 18:00 часов
- район Аэропорта — ТОО «Технополис», ТОО «Полистеррол», «Комета», ИП Буколов, ИП Чемерисов.
17 сентября с 10:00 до 18:00
- КНС № 10,
- Северо-западный район кв 60 уч -17, кв 61 уч -17, кв 62 — уч 11, кв 63 — уч 9.
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