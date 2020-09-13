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Информация об отключении электроэнергии в Костанае

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План работ Костанайской Горэлектросети с 14 по 18 сентября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

14 сентября с 14:00 до 17:00 часов

  • Казгидромет по ул, Дощанова, 43
  • клиника «Крокус» по ул. Дощанова, 19

Частный сектор:

  • ул. Дощанова,16-66
  • ул. Байтурсынова, 2-18
  • ул. Журавлевой,5-24
  • ул. Дулатова, 3-15.

14 и 15 сентября  с 10:00 до 19:00 часов

  • магазин «ситцевый край» по ул. Урицкого, 19/4
  • магазин «Арзан», «Тамерлан»

Частный сектор:

  • ул. Пушкина,181, 183,185,
  • ул. Урицкого, 9.

15 сентября  с 10:00 до 18:00 часов

  • район Аэропорта — ТОО «Технополис», ТОО «Полистеррол», «Комета», ИП Буколов, ИП Чемерисов.

17 сентября  с 10:00 до 18:00

  • КНС № 10,
  • Северо-западный район кв 60 уч -17, кв 61 уч -17, кв 62 — уч 11, кв 63 — уч 9.
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