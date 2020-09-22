USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Информация об отключении электроэнергии в Костанае

Информация об отключении электроэнергии в Костанае

Vinkmag ad

План работ Костанайской Горэлектросети с 23 по 25 сентября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

23 сентября  с 10:00 до 19:00 часов

  • магазин «Фopa»,
  • ТД «Атлант»,
  • Департамент юстиции,
  • Отдел земельных отношений,
  • Банк «Хоум кредит»,
  • Народный банк по проспекту  Аль-Фараби, 42.

Спальный сектор:

  • ул. Аль-Фараби, 32,36а,38,40а,
  • пр. Абая, 166,168,
  • Тауелсиздик,27,37.

Светофор:

  • ул. Каирбекова — пр. Аль-Фараби,
  • пр. Абая — пр. Тауелсиздик.

23 сентября  с 10:00 до 18:00 часов

Спальный сектор:

  • ул. Каирбекова, 340,342,
  • ул. Текстильщиков, 3а, 3/51,
  • Красносельская, 128.

24 и 25 сентября с 10:00 до 19:00 часов

  • АС «Гелиос»,
  • школа технического творчества,
  • ТОО «Скиф».

Частный сектор:

  • ул. Луговая, 1-8,
  • ул. Ключевая, 19-50,
  • ул. Школьная, 2-8,
  • ул.Каирбекова, 274-308.

25 сентября  с 10:00 до 18:00 часов

  • магазин «Любимая Ева» по ул. Курганская, 4
  • АЗС № 12
  • Кенигсброт

Спальный сектор:

  • ул. Курганская, 4.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

«Я испытал недоумение»- директор ГКП «КТЭК» ответил на подозрения в коррупции
Следующая новость

Жители Костанай-2 пожаловались на дорогу