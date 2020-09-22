Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети с 23 по 25 сентября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.
23 сентября с 10:00 до 19:00 часов
- магазин «Фopa»,
- ТД «Атлант»,
- Департамент юстиции,
- Отдел земельных отношений,
- Банк «Хоум кредит»,
- Народный банк по проспекту Аль-Фараби, 42.
Спальный сектор:
- ул. Аль-Фараби, 32,36а,38,40а,
- пр. Абая, 166,168,
- Тауелсиздик,27,37.
Светофор:
- ул. Каирбекова — пр. Аль-Фараби,
- пр. Абая — пр. Тауелсиздик.
23 сентября с 10:00 до 18:00 часов
Спальный сектор:
- ул. Каирбекова, 340,342,
- ул. Текстильщиков, 3а, 3/51,
- Красносельская, 128.
24 и 25 сентября с 10:00 до 19:00 часов
- АС «Гелиос»,
- школа технического творчества,
- ТОО «Скиф».
Частный сектор:
- ул. Луговая, 1-8,
- ул. Ключевая, 19-50,
- ул. Школьная, 2-8,
- ул.Каирбекова, 274-308.
25 сентября с 10:00 до 18:00 часов
- магазин «Любимая Ева» по ул. Курганская, 4
- АЗС № 12
- Кенигсброт
Спальный сектор:
- ул. Курганская, 4.
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