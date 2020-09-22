Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети с 23 по 25 сентября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

23 сентября с 10:00 до 19:00 часов

магазин «Фopa»,

ТД «Атлант»,

Департамент юстиции,

Отдел земельных отношений,

Банк «Хоум кредит»,

Народный банк по проспекту Аль-Фараби, 42.

Спальный сектор:

ул. Аль-Фараби, 32,36а,38,40а,

пр. Абая, 166,168,

Тауелсиздик,27,37.

Светофор:

ул. Каирбекова — пр. Аль-Фараби,

пр. Абая — пр. Тауелсиздик.

23 сентября с 10:00 до 18:00 часов

Спальный сектор:

ул. Каирбекова, 340,342,

ул. Текстильщиков, 3а, 3/51,

Красносельская, 128.

24 и 25 сентября с 10:00 до 19:00 часов

АС «Гелиос»,

школа технического творчества,

ТОО «Скиф».

Частный сектор:

ул. Луговая, 1-8,

ул. Ключевая, 19-50,

ул. Школьная, 2-8,

ул.Каирбекова, 274-308.

25 сентября с 10:00 до 18:00 часов

магазин «Любимая Ева» по ул. Курганская, 4

АЗС № 12

Кенигсброт

Спальный сектор:

ул. Курганская, 4.

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