Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети по Костанаю с 15 по 19 февраля с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.
15 и 16 февраля с 10:00 до 17:00 — магазин «Универсам» по ул. Ленина 38. Частный сектор: ул. Ленина 1-38а,38б, ул. Целинная 1-37.
15 февраля с 12:00 до 17:00 — аптека № 7 по ул. Кубеева 2а, магазин «Арман» по ул. Кубеева 2/1.
18 февраля с 10:00 до 17:00 — частный сектор: ул. Белинского 7-31, ул. Солнечная 67/1-67/7,78-88, 4 пр. Солнечный 1-25, 5 пр. Солнечный 2-28, 6 пр. Солнечный 7-27, 7 пр. Солнечный 1-28.
19 февраля с 10:00 до 17:00 — частный сектор: ул. Мира 11а-20а, ул. Рудненская 12/1,12/2, 8 а – 18 б.
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