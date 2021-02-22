Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ горэлектросети по Костанаю с 22 по 26 февраля с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.
22 февраля 2021 года с 13:00 до 17:00 — Центр переливания крови по ул. Быковского 4А.
23 февраля 2021 года с 14:00 до 17:00 — частный сектор: ул. Гоголя 169-177, ул. Железнодорожная 40-72,64/2-64/9, ул. Бородина 59-83, ул. Павлова 154-175.
23 и 24 февраля 2021 года с 10:00 до 18:00 — магазин «Движок», магазин «Запчасти» по ул. Челябинская 1 б, детский сад, ТОО «Агроспецтехника», магазин «Автосила» по ул. Карбышева 12. Спальный сектор: ул. Карбышева 43.
25 февраля 2021 года с 10:00 до 17:00 — магазин «Дизель», магазин «Мясной» по ул. В. Интернационалистов 24, ТД «Сара», магазин «Азимут». Спальный сектор: ул. В. Интернационалистов 24, ул. Карбышева 49, 51, 53, 55.
26 февраля 2021 года с 10:00 до 17:00 — частный сектор: ул. Белинского 7-31, ул. Солнечная 67/1-67/7,78-88, 4 пр. Солнечный 1-25, 5 пр. Солнечный 2-28, 6 пр. Солнечный 7-27, 7 пр. Солнечный 1-28.
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