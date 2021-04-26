Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ горэлектросети по городу Костанай с 27 по 30 апреля с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

С 27 апреля по 6 мая 2021 года с 10:00 до 17:00 — частный сектор: ул. Садовая 19,21, ул. Хакимжановой 112/2, 106/13-106/26, ул. Комарова 17-63, ул. Сералина 27-32,

27 апреля 2021 года с 14:00 до 17:00-спальный сектор: пр. Абая 21,25, ул. Чкалова 16

28 апреля 2021 года с 14:00 до 17:00 — магазин «ТОТ» по ул. Чкалова 14, ТД «Зайка» по ул. Чкалова 8/1, магазин «Пятачок» по ул. Чкалова 6/1, АЗС по пр. Абая- ул. Быковского.

Спальный сектор: ул. Быковского 11, ул. Чкалова 6, 14, пр. Абая 26.

29 апреля с 10:00 до 17:00 — общежитие КГУ по ул. Пушкина 138, общежитие КГПУ по ул. Пушкина 140.

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