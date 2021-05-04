Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ костанайской горэлектросети по Костанаю с 4 по 6 мая.

с 4 по 14 мая 2021 года с 10:00 до 17:00 — частный сектор: ул. Садовая 19,21, 30 г, 30 в, 32, 34, 28/1-28/31,26/2-28/36, ул. Хакимжановой 112/2, 106/13-106/26, 38-40,11/2, ул. Комарова 17-63, ул. Сералина 27-32,27-73, ул. Джангильдина 1-34, пр. Садовый 26/2-26/36, 28/1-28/31, пр. Соколовский 31/1-31/13.

с 4 по 6 мая 2021 года с 10:00 до 17:00 — авторынок

5 мая 2021 года с 10:00 до 17:00 — авторынок, ТОО «Интергаз», БСГ (База сжиженного газа), частный сектор: ПР. Абая 1/2-1/43.

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