Информация об отключении электроэнергии в Костанае

Информацию об отключении электроэнергии распространила пресс-служба акима города.

ТП-315 (обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ)

16 марта 2020 года с 10:00 до 17:30

Детский сад «Монтесори» по пл. Победы 47, автомойка «Тенгри» по пр. Абая 181, территориальная инспекция по пл. Победы 49.

Частный сектор: ул. Касымканова 108-110, пр. Абая 185-193, пл. Победы 49-51.

ТП-315 (обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ)

17 марта 2020 года с 10:00 до 17:30

магазин «Гармония» по ул. Алтынсарина 128, ломбард по ул. Алтынсарина 128, салон красоты «Гламур» по ул. Алтынсарина 132.

Частный сектор: ул. Касымканова 111-127, пл. Победы 55-64.

ТП-19 (ремонт оборудования подстанции)

16 марта 2020 года с 10:00 до 17:00

Частный сектор: ул. Дощанова 145,145/6,145/7.

ТП-5 (ремонт оборудования подстанции)

17 марта 2020 года с 10:00 до 17:00

ИП ЛИ по ул. Дулатова 230, магазин «Ника» по ул. Лермонтова 17, магазин «Аят» по ул. Алтынсарина 234,АЗС «Эталон» по ул. Лермонтова, СТО по ул. Орджоникидзе 23а, ИП Полстянкин по ул. Лермонтова 26.

Светофор: ул. Баймагамбетова-ул. Лермонтова

Спальный сектор: ул. Введенская 41, ул. Лермонтова 19, ул. Орджоникидзе 19, ул. Алтынсарина 234,236,240,242,244,246.

ТП-616 а (ремонт оборудования подстанции)

18 марта 2020 года с 10:00 до 17:00

Спальный сектор: пр. Абая 28/4.

АЗС № 4 «Эталон» по ул. Маяковского

ТП-407 (обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ)

18 и 19 марта 2020 года с 10:00 до 17:30

Частный сектор: ул. Чехова 18-23, ул. Дощанова 73-79, ул. Журавлевой 68-78, ул. 1 мая 1-33,7/1-7/2, 23/1-23/11.

Светофор: ул. Чехова — ул. Дощанова

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