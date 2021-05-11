Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети по Костанаю с 11 по 14 мая с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 11 по 14 мая 2021 года с 10:00 до 17:00 — частный сектор: ул. Садовая 19,21, 30 г, 30 в, 32, 34, 28/1-28/31,26/2-28/36, ул. Хакимжановой 112/2, 106/13-106/26, 38-40,11/2, ул. Комарова 17-63, ул. Сералина 27-32,27-73, ул. Джангильдина 1-34, пр. Садовый 26/2-26/36, 28/1-28/31, пр. Соколовский 31/1-31/13.

с 12 по 14 мая 2021 года с 10:00 до 17:30 — Частный сектор: ул. Хакимжановой 40-136, пр. Рудненский 23/1-23/12, пр. Соколовского 42/1-42/14, 50/1-50/12, 18/2-18/16, ул. Рудненская 23-37, ул. Комарова 101-113, ул. Джангильдина 36-54, ул. Панфилова 1-18.

12 мая 2021 года с 15:00 до 17:00 — школа-лицей № 1, Экономический колледж, Жусан-банк.

Спальный сектор: ул. 1 Мая 81, 99, ул. Чехова 96,100,102, пр. Аль-Фараби 101.

12 мая 2021 года с 10:00 до 18:00 — клиника «Марьям», Медицинский колледж.

Спальный сектор: ул. Гоголя 92, 96, ул. Толстого 69, ул. Баймагамбетова 183.

14 мая 2021 года с 14:00 до 17:30 — частный сектор: ул. Бородина 45-59, ул. Дощанова 134-180, 176/1-176/10, ул. Шаяхметова 42-82, ул. Летунова 37-76, 54/1-54/17, 72/1-72/11, ул. Павлова 129-163, 141/1-141/13.

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