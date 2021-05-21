Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ горэлектросети по Костанаю с 17 по 21 мая 2021 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 17 по 21 мая с 10:00 до 17:30 — частный сектор: ул. Хакимжановой 40-136, пр. Рудненский 23/1-23/12, пр. Соколовского 42/1-42/14, 50/1-50/12, 18/2-18/16, ул. Рудненская 23-37, ул. Комарова 101-113, ул. Джангильдина 36-54, ул. Панфилова 1-18.

19 и 22 мая 2021 года с 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Шаяхметова 1-18, 13/1-13/12, ул. Журовлевой 61-97, ул. Фролова 121-177, ул. Летунова 6-16, ул. Чехова 1-21, 17/1-17/16, ул. Бородина 4-18.

21 мая с 10:00 до 15:00 — частный сектор: ул. Алтынсарина 211-227а, ул. Дулатова 166-261, 69/1-69/8, 186/1-186/16, 241/1-241/27, ул. Шипина 58-100, ул. Байтурсынова 186-260, 245/1-245/22,290/1-292/14, 221/1-221/14, ул. Баймагамбетова 244-320, 244/1-244/14, ул. Валиханова 2-34.

21 мая с 11:00 до 18:00 — школа № 5, детский сад «Солнышко», магазин «Упаковка», «Фаворит», «Золотая осень», салон красоты «Шарм», АЗС.

Спальный сектор: ул. Бородина 223,225,227/1,225/1, ул. Валиханова 99, 110а,112.

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