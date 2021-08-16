Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети Костаная с 16 по 20 августа с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

16 августа с 14:00 до 17:00 — ночной клуб «WEST» по пр. Тауелсиздик 1, спальный сектор: пр. Тауелсиздик 2а, 2 б.

17 августа с 10:00 до 19:00 — кафе «евразия», ресторан «Жети Казына», детский сад № 2 , парикмахерская «Мила», «Визит», мебельный цех, гостиница «Де Марко». Частный сектор: ул. Баймагамбетова 32-50, ул. 5 Декабря 96-102, пр. 5 Декабря 41/1-44/22. Светофор: ул. Баймагамбетова – ул. Чернышевского.

17 августа с 10:00 до 18:00 — спальный сектор: пр. Абая 28/4.

18 и 19 августа с 10:00 до 19:00 — центр досуга «Мирас», ДЮСШ по ул. Маяковского 119, спальный сектор: ул. Чкалова 3,5, ул. Волынова 10,8, ул. Маяковского 113,115, 117, 123,125.

20 августа 2021 года с 10:00 до 19:00 — частный сектор: ул. 40 лет Октября 40-62,16/1-16/8,17/1-17/9, 52/2-52/60,39/1-395, 50/7-5033,СМП – 4 5,7,21,22,24,43,41,40, ул. Качарская 4,38.

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