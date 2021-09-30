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Информация об отключении электроэнергии в Костанае

timeskz.kz

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Плановое отключение электроэнергии 30 Сентября с 10:00 до 21:00 часа.

Спальный сектор: Хакимжановой, 118, частный сектор: Ул.Хакимжановой, 55-154, пр.Рудненский, 18/2 — 18/16, пр.Соколовского, 42/1 -42/14, 50/1 — 50/12, 18/2, -18/16, 2 — 36, ул.Рудненская, 1-44, 22/4 — 22/13, ул.Комарова, 71 — 134, ул.Джангильдина, 13 -72, ул.Панфилова, 1 — 22, ул.Летунова, 111 -125, ул.Л.Беды,95 — 189, 113/1 — 113/11, 191/1 — 197/3, ул.Садовая, 1-22, ул.Сералина, 4, 6.

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