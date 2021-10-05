Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ костанайской горэлектросети с 5 по 8 октября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 5 по 8 октября 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Сибирская 37-55, 43/2, 43/14, ул. Баймагамбетова 35-43, 43/2-43/8 41/1-41/11, ул. Ленинградская 5/1-5/11, 7/1-7/15.

с 6 по 16 октября 10:00 до 18:00, частный сектор: ул. Целинная 2-30, пр. Соколовский 42/1-42/14, 42,41, ул. Соколовская 50,50 а, 52,28, ул. Чернышевского 2-26.

5 октября 10:00 до 14:00 — детский центр по ул. Красносельская 20, магазин по ул. Свободы 42, кафе «Бриз». Частный сектор: ул. Красносельская 3-46, ул. Мичурина 1-30, ул. Левобережная 1-25, 15/1-15/5, ул. Свободы 1-48.

5 октября 14:00 до 18:00 — библиотека по ул. Касымканова 74, Городская архитектура по. ул. Алтынсарина 128, Музыкальная школа, ТД «Форвард». Спальный сектор: ул. Пушкина 54, ул. Амангельды 45,47, пр. Абая 173, жилой массив п. Амангельды (техническое обслуживание )

6 октября 09:00 до 13:00 — почта, больница, ИП Умирбаев, магазин «Колокольчик», «Новинка». Частный сектор: ул. К.Маркса 2-90, ул. Дружбы 1-51, ул. Мира 8-32, ул. Рудненская 8-17, ул. Тепличная 4-11, ул. Парковая 1-35, ул. Ленина 2-55, ул. Набережная 22-45, ул. Гоголя 2-24, ул. Целинная 1-37.

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