Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети с 11 по 15 октября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 11 по 15 октября 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Сибирская 37-55, 43/2, 43/14, ул. Баймагамбетова 35-43, 43/2-43/8 41/1-41/11, ул. Ленинградская 5/1-5/11, 7/1-7/15.

с 11 по 15 октября 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Маяковского 97/1,97/2, ул. Хакимжановой 1-54,34/1,34/2.

с 11 по 16 октября 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Целинная 2-30, пр. Соколовский 42/1-42/14, 42,41, ул. Соколовская 50,50 а, 52,28, ул. Чернышевского 2-26.

КТП- 706 ж/м Амангельды (техническое обслуживание ) с 11 по 16 октября 10:00 до 18:00

магазин «Универсам», «Жанар», парикмахерская по ул. Ленина 38 б.

Частный сектор: ул. Целинная 1-37, ул. Ленина 1-38,38а,38б,29/1,38/1.

12 октября 10:00 до 21:00 — частный сектор: ул. Валиханова 71,75,70,72/41,70/2-70/38,80/1-80/43,73/1-73/16, 72/1-72/39, 70/16,70/16а, ул. 1 Мая 201-294,275/2-275/10, 277/1-277/17, 272/1-272/3, 270/2-270/4, 262/1-262/8, ул. Шипина 130-144, ул. Чехова 196-256.

13, 14 и 15 октября 10:00 до 20:00 — гостиница «УЮТ», пост полиции по ул. Полевая 7б, сауна «Ассорти», магазин «Алсу», «Ет-мясо», АЗС № 5, цветочный павильон по ул. Карбышева.

Спальный сектор: ул. Строительная 2,2/2, ул. Карбышева 1.

Светофор: ул. Карбышева – пост полиции

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.