Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ костанайской горэлектросети с 20 по 22 октября 2021 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 20 по 22 октября 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Маяковского 97/1,97/2, ул. Хакимжановой 1-54,34/1,34/2.

с 18 по 22 октября 10:00 до 18:00 — магазин «Универсам», «Жанар», парикмахерская по ул. Ленина 38 б. Частный сектор: ул. Целинная 1-37, ул. Ленина 1-38,38а,38б,29/1,38/1.

21 октября 10:00 до 17:00 — частный сектор: ул. Баймагамбетова 77-147, 127/2-127/12, 129/1-129/11, ул. Элеваторная 2-75, 49/1-49/22, ул.Комарова 39-82, ул. Л. Беды 67-110, 2-14, 104/1-104/13, ул. Наримановская 127-137, ул. Сералина 1-22, 14/1-14/13, 16/2-16/14, 13/1-13/121, ул. Хакимжановой 35-108, 92/1-92/25, 106/2-106/22, 108/1-108/11, 100/11,100/15, 106/17-106/20. Светофор: ул. Баймагамбетова-ул. Наримановская

20 октября 10:00 до 20:00 — кафе «Евразия», ресторан «Жети Казына», детский сад № 2, парикмахерская «Мила», «Визит», гостиница «Де Марко». Частный сектор: ул. Байммагамбетова 32-50, ул. 5 Декабря 96-102, ул. 5 Декабря 41/1-44/22.

21 и 22 октября 10:00 до 19:00 — клиника «Коктем». Спальный сектор: ул.Баймагамбетова 164, пр. Аль-Фараби 72, ул. Байтурсынова 55,57,59.

22 октября 14:00 до 17:00 — детский сад № 1 по ул. Белинского 5, частный сектор: ул. Некрасова 2-36, 11/2-39/6, ул. Станционная 54/1-54/10,58, 54, ул. Тургенева 1-29, 11/1-11/25, 13,13/4, 19/5, 21/6,27/5, 27/3, пр. Станционный 1-4, 46,48, ул. Энгельса 18-54,44/1-44/21, 9/1-19/4, ул. Белинского 6/1-6/3,934, ул. Спартака 11-29, ул. Достык 48-55.

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