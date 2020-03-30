Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети с 30 марта по 3 апреля 2020 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.
КТП-51 и КТП-161а (обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ)
1, 2, 3 апреля 2020 года с 10:00 до 17:30
Следственный изолятор по ул. Джангильдина 9, АЗС «Эталон» по ул. Беды.
Спальный сектор: Хакимжановой 118а.
Частный сектор: ул. Комарова 71-134, 99/1-99/4, ул. Соколовская 18/2-18/15,42/1-42/14,50/1-50/12, 2-17, ул. Джангильдина 5-58, ул. Рудненская 1-44, 23/1-23/12,22/2-2/12, 28/1-28/13, 6/1,-6/12,18/2-18/16, ул. Панфилова 1-22, ул. Хакимжановой 55-154, ул. Летунова 113-125, ул. Садовая 1-22, ул. Л.Беды 95-169, 191/1-197/5.
ТП-568 (ремонтные работы на подстанции)
2 апреля 2020 года с 10:00 до 17:00
Магазин «Движок» по ул. Карбышева 45/1, «Коленвал» по ул. Карбышева 43, детский сад и магазин «Лакомка» по ул. Карбышева 43, столовая «Для Вас» по ул. Карбышева 45/3, ТОО «Агроспецтехника» по ул. Карбышева 12/1.
Спальный сектор: ул. Карбышева 43.