Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ костанайской горэлектросети с 17 по 19 ноября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 15 по 18 ноября 12:00 до 19:00 — школа № 25, ИП Ахметов, ИП Безвесельный, ИП Петренко, ИП Кулешов, ИП Искендирова, ТОО «НИГ».

Спальный сектор: ул. Узкоколейная 16,16/5,14/1,14/2.

17 ноября 10:00 до 17:00 — Детский сад № 4, ТД «Азия», ТД «Раузет», магазин «Жарык», спальный сектор: ул. Карбышева 17,19,21, ул. Строительная 16, ул. Чернышевского 68.

19 ноября 10:00 до 17:00 — ТОО «НИТ» по ул. Маяковского 76. Частный сектор: ул. пр. Абая 70-92, ул. Джамбула 38-87, 83/1-83/12,ул. Маяковского 58-102, 81/1-81/8, 87/1-87/15, ул. Комарова 3-11, ул. Беды 3-23, ул. Кирпичная 30-63.

Светофор: ул. Маяковского – ул. Наримановская

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