Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с 20 по 24 декабря с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

20 и 21 декабря 10:00 до 18:00- парикмахерские «Мила», «Визит», Мебельный цех по ул. Хакимжановой 17. Частный сектор: ул. Баймагамбетова 32-50, 44/1-44/17, ул. 5 Декабря 98,102.

20 декабря 15:00 до 17:00 — промзона: ИП Манандян, Ип Мужневская, ИП Багиев. Спальный сектор: ул. Уральская 37.

21 декабря 10:00 до 19:00 — Народный банк по пр. Кобланды Батыра 26/2. Спальный сектор: ул. пр. Кобланды Батыра 26/1,28/1,30,32,32/1,34,36, ул. Киевская 22,24,24/1,26. Светофор: пр. Кобланды Батыра – Пождепо

24 декабря 10:00 до 19:00 — магазин «Океан», магазин «Электроники «OSP»,. Спальный сектор: ул. Гоголя 63,65, пр. Абая 147,149, ул. Касымканова 16.

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