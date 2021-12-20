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Информация об отключении электроэнергии в Костанае

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План работ костанайской горэлектросети ТОО  «ЭПК-forfait» в Костанае с 20  по 24 декабря с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

  • 20  и 21 декабря  10:00 до 18:00- парикмахерские «Мила», «Визит», Мебельный цех  по  ул. Хакимжановой 17. Частный сектор: ул. Баймагамбетова 32-50, 44/1-44/17, ул. 5 Декабря 98,102.
  • 20 декабря  15:00 до 17:00 — промзона: ИП Манандян, Ип Мужневская, ИП Багиев. Спальный сектор: ул. Уральская 37.
  • 21  декабря  10:00 до 19:00 — Народный банк по пр. Кобланды Батыра 26/2. Спальный сектор: ул. пр. Кобланды Батыра 26/1,28/1,30,32,32/1,34,36, ул. Киевская 22,24,24/1,26. Светофор: пр. Кобланды Батыра –  Пождепо
  • 24    декабря  10:00 до 19:00 — магазин «Океан», магазин «Электроники «OSP»,. Спальный сектор: ул. Гоголя 63,65,  пр. Абая 147,149, ул. Касымканова 16.

 

 

 

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