Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» (ТОО «ЭПК-форфайт») в Костанае с 5 по 6 января 2022 года

с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

5 и 6 января 10:00 до 19:00 — Индустриально-педагогический колледж, ТЦ «BOSS».

с 5 по 13 января 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Рудненская 2-7, ул. Целинная 22-26, 37а,37 б, ул. Мира 1-9, 9/1,9б, 7б.

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