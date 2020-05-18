Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети с 18 по 22 мая с отключением потребителей частного сектора и спальных районов сообщили в пресс-службе ведомства.

18 и 19 мая с 10.00 до 17.30

Частный сектор: ул. Гоголя 79а, 85,87, ул. Павлова 62, 64, 60/1.

20 и 21 мая с 10.00 до 17.30

Частный сектор: ул. 1 Мая 4-44, ул. Козыбаева 4-36, ул. Павлова 99-125, ул. Ю. Журавлевой 3-27, 54-66, ул. Дощанова 59-69, 94-128.

20 мая с 10.00 до 17.30

Благоустроенный сектор: ул. 1 Мая 62, 65, ул. Гоголя 115, 113, 125, ул. Чехова 94, ул. Павлова 74, 76.

Кроме того в редакцию Алау поступают звонки от жильцов домов по улице Абая. Люди сообщают, что в домах №162,163,164,164 света в этих домах нет с самого утра. За комментарием мы обратились к главному инженеру КГЭС ТОО «ЭПК-forfait» Жаслану Клышеву.



«Электроснабжения потребителей данного района ограничено в связи с аварийными отключениями в сетях 10кВ. Службы занимаются восстановлением электроснабжения»,- сообщил Жаслан Клышев.

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