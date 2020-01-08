Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети с 8 по 10 января 2020 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

8 января 2020 года с 10:00 до 17:00 — частный сектор: ул. Колесная 1-15, ул. Красный кузнец 1-54, 3/1-3/17, ул. Буденного 1-72, ул. Пионерская 1-51, ул. Юный боец 2-38

8 января 2020 с 14:00 до 17:00 — спальный сектор: ул. Назарбаева 195,197,199, мкр. Элитный квартал 75.

9 января 2020 с 10:00 до 18:00 — аквапарк «София», остановочный павильон, спальный сектор: ул. Баймагамбетова 8, частный сектор: ул. Баймагамбетова 10-28, 2/1,2/2.

10 января 2020 года с 10:00 до 18:00 — детский дом «Дельфин», оздоровительный комплекс «Олимп +» по ул. Баймагамбетова, магазин «Ника», Технодом-Арена, АЗС по ул. Баумана, спальный сектор: ул. Баймагамбетова 4а.

Светофор: пр. Абая – ул. Баумана.