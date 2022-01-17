Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» Костаная с 17 по 21 января с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 17 по 21 января 10:00 до 17:00 — ТОО «Медтехника Казахстан» по ул. Баймагамбетова 302, магазин «Алтын» по ул. Баймагамбетова 296.Частный сектор: ул. Шипина 58-100, 67/1, 69/1-69/8, ул. Алтынсарина 193-227, ул. Дулатова 166-261, 186/1-186/16, 241/1-241/25, ул. Валиханова 2-59, 21/1-21/4, ул. Байтурсынова 186-260, 221/1-221/20, 290/1-290/14,292/1-292/11, 245/1-245/22, ул. Баймагамбетова 242-320, 242/1-242/14, 244/1-244/4.

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