Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» (ТОО «ЭПК-форфайт») Костаная с 17 по 21 января с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 17 по 21 января 10:00 до 17:00 — ТОО «Медтехника Казахстан» по ул. Баймагамбетова 302, магазин «Алтын» по ул. Баймагамбетова 296. Частный сектор:

ул. Шипина 58-100, 67/1, 69/1-69/8,

ул. Алтынсарина 193-227,

ул. Дулатова 166-261, 186/1-186/16, 241/1-241/25,

ул. Валиханова 2-59, 21/1-21/4,

ул. Байтурсынова 186-260, 221/1-221/20, 290/1-290/14,292/1-292/11, 245/1-245/22,

ул. Баймагамбетова 242-320, 242/1-242/14, 244/1-244/4.

18 января 10:00 до 17:00

магазин «Алтын-Амир» по ул. Валиханова 62. Частный сектор:

магазин «Алтын-Амир» по ул. Валиханова 62. Частный сектор: ул. Валиханова 52-74

ул. Баймагамбетова 319-397, 371/1, 375/3-375/9, 377/2-377/6, 376/8,

ул. 1 Мая 240-256

ул. Козыбаева 225-326. 225/1-225/13, 314/3-375/9.

20 и 21 января 12:00 до 20:00 — Костанайская Академия МВД по пр. Абая 11. Спальный сектор: пр. Абая 9.

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