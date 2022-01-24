Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» (ТОО «ЭПК-форфайт») в Костанае с 24 по 28 января с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

24 января 10:00 до 14:00 — база сжиженного газа по ул. Хакимжановой 5, магазин «НУР» по ул. Маяковского 97, частный сектор: ул. Маяковского 97/1,97/2, ул. Хакимжановой 1-54.

24 января 10:00 до 17:00 — частный сектор: ул. Рудненская 2-7, ул. Целинная 22-26, 37а,37б,10/1, ул. Мира 1-9,9/1,9б,7б.

24 января 10:00 до 15:00 — спальный сектор: пр. Н. Назарбаева 205,207,209,211,213.

25 января 10:00 до 18:00 — школа № 9 по ул. Каирбекова 334, детский сад при школе № 9, магазин «Аккумуляторный мир» по ул. Каирбекова 336.

Спальный сектор: пр. Кобланды Батыра 44,48, ул. Каирбекова 336, ул. Текстильщиков 18.

26 января 10:00 до 17:00 — ТОО «Медтехника Казахстан» по ул. Баймагамбетова 302, магазин «Алтын» по ул. Баймагамбетова 296, частный сектор: ул. Шипина 58-100, 67/1, 69/1-69/8, ул. Алтынсарина 193-227, ул. Дулатова 166-261, 186/1-186/16, 241/1-241/25, ул. Валиханова 2-59, 21/1-21/4, ул. Байтурсынова 186-260, 221/1-221/20, 290/1-290/14,292/1-292/11, 245/1-245/22, ул. Баймагамбетова 242-320, 242/1-242/14, 244/1-244/4.

27 января 10:00 до 17:00 — частный сектор: ул. Бородина 213а, 211а, ул.Рабочая 147/3, 145, пр. Н.Назарбаева 164,166,166а.

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