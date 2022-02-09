Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с 9 по 11 февраля с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

9 февраля 10:00 до 17:30 — частный сектор: ул. Джамбула 1-31, ул. Маяковского 3-19, ул. Фролова 16-34, ул. Краснопартизанская 8-28, 12/1-12/12.

10 февраля 10:00 до 19:00 — химчистка «Лаваджо», кафе «Рабат», ТОО «Граждан-проект», страховая компания «Виктория», «АТФ-Банк». Спальный сектор: пр. Аль-Фараби 130-138. пр. Тауельсиздик 143,145,159, ул. Шаяхметова 83-87. Светофор: ул. Майлина-пр. Аль-Фараби

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