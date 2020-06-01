Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети на 2 и 3 июня с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

2 июня 2020 года с 10:00 до 17:30 — ТОО «Адал – И» , магазин «Зоосфера», «Перестройка».

Частный сектор: ул. Рабочая 70-112, ул. Байтурсынова 167-205, ул. Баймагамбетова 220-238, ул. Дулатова 181-211, ул. Шипина 78-87, ул. Алтынсарина 155а-189.

3 июня 2020 года с 10:00 до 17:30 — магазин «Юбилейный», « Али-Баба», «Министерство подарков», «Комфорт», «Юля», «Садовод», оптика «Сфера», кафе «3 Самурая», салон красоты «Николь», медицинский кабинет. Спальный сектор: пр. Аль-Фараби 92,98,96, 100, ул. Чехова 106.106/1,106/2, пр. Тауелсіздік 116.

Светофор : ул. Чехова- пр. Аль-Фараби

ул. Чехова – пр. Тауелсіздік

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