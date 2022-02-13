Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с 14 по 18 февраля с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

15 и 16 февраля 10:00 до 17:30 — частный сектор: ул.

14 февраля 10:00 до 18:00 — дом быта по ул. Толстого 52, кафе «Старый город» по ул. Касымканова 26, кафе по ул. Толстого 50. Спальный сектор: ул. Толстого 62

15 февраля 10:00 до 18:00 — ТОО «Славэкс-Азия», ТОО «Карина», ТОО «Костанай-Кама», ТОО «КарагандаГииз», ИП Осипов, магазипн «Рыцарь». Частный сектор: ул. Комарова 33/1-33/5, 136-154, ул. Л. Беды 199-233, 219/1-219/5, 235/1-235/9, 237,237/1, ул. Мауленова 23-31, ул. 25/1,23/1,27/1. Спальный сектор: ул. Мауленова 35, 33/7 Светофор: ул. Мауленова-ул. Л.Беды

16 февраля 10:00 до 18:00 — школа-сад № 15, автомойка «Тенгри», магазин «Солнышко», «Гармония», «Айсберг», детский сад «Монтесори», ТД «АЗИЯ», ТД «ГУМ», ТД»Дракон», ТД «Табыс», кафе «Бульвар». Частный сектор: ул. Победы 49а.49-63, пр. Абая 185-195, ул. Касымканова 108-127, ул. Амангельды 64-66, ул. Алтынсарина 128-132. Светофор: ул.Победы- ул. Алтынсарина ул. Шевченко-ул. Алтынсарина

17 февраля 10:00 до 19:00 — химчистка «Лаваджо», кафе «Рабат», ТОО «Граждан-проект», страховая компания «Виктория», «АТФ-Банк». Спальный сектор: пр. Аль-Фараби 130-138. пр. Тауельсиздик 143,145,159, ул. Шаяхметова 83-87., ул. Железнодорожная 1,3. Светофор: ул. Майлина-пр. Аль-Фараби пр. Тауельсиздик-ул. Бородина

18 февраля 10:00 до 18:00 — Наркология, магазин «ТОТ», «Клерк», «Строймаркет», «Сайера». гостиница «Звездная», аптека «Забота», аптека «Фармаком», лаборатория «Смолина». Спальный сектор: ул. Рабочая 147/3, 145, пр. Н.Назарбаева 164,166, ул. Бородина 211а,213а. Светофор: ул. пр. Н.Назарбаева –ДЮСШ № 1 ул. Бородина –ул. Рабочая

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